Загубата на GPS сигнал не е прецедент, особено в райони близки до военни конфликти, каза за bTV председателят на Фондация "Български военно-въздушни сили" бригаден ген. Спас Спасов, който е бивш военен пилот.

Самолетът на Урсула фон дер Лайен, с който в неделя тя пристигна у нас, излита от Варшава в 15 часа и 37 минути българско време. Около 17 часа пилотите се свързват с контролната кула на летище Пловдив.

10:50 Пилот: Имаме проблем с GPS-а.

11:00 Контролна кула: Ако искате, продължете спрямо процедурата.

11:52 Контролна кула: Можете ли да продължите визуално?

Пилотът потвърждава и в 17 часа и 34 минути каца безпроблемно. Генерал Спас Спасов разясни процедурите, които следват, когато GPS-а не работи.

"Има още системи – това е системата за кацане, която непосредствено за сближение на самолета към пистата за кацане, и тя се използва при сложни условия – това е системата ИЛС. А за да се приближи самолетът към летището, има ВОР. Друга системата, която определя неговите координати".

Никаква опасност не е имало, тъй като времето е изключително благоприятно било за полети … за кацане", разказа генералът.

Загубата на GPS сигнала може да е породено от различни обстоятелства, предположи Спасов.

"Отказ на системата също е възможно. Тази, която е монтирана на самолета. А другата е външна – спиране на този сигнал и заглушаване на този сигнал", каза Спасов.

Вчера министърът на вътрешните работи опроверга слуховете за кибератака срещу България и заяви, че причините за загубата на GPS сигнала се разследват.

