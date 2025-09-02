Загубата на GPS сигнал не е прецедент, особено в райони близки до военни конфликти, каза за bTV председателят на Фондация "Български военно-въздушни сили" бригаден ген. Спас Спасов, който е бивш военен пилот.
Самолетът на Урсула фон дер Лайен, с който в неделя тя пристигна у нас, излита от Варшава в 15 часа и 37 минути българско време. Около 17 часа пилотите се свързват с контролната кула на летище Пловдив.
10:50 Пилот: Имаме проблем с GPS-а.
11:00 Контролна кула: Ако искате, продължете спрямо процедурата.
11:52 Контролна кула: Можете ли да продължите визуално?
Пилотът потвърждава и в 17 часа и 34 минути каца безпроблемно. Генерал Спас Спасов разясни процедурите, които следват, когато GPS-а не работи.
"Има още системи – това е системата за кацане, която непосредствено за сближение на самолета към пистата за кацане, и тя се използва при сложни условия – това е системата ИЛС. А за да се приближи самолетът към летището, има ВОР. Друга системата, която определя неговите координати".
Никаква опасност не е имало, тъй като времето е изключително благоприятно било за полети … за кацане", разказа генералът.
Загубата на GPS сигнала може да е породено от различни обстоятелства, предположи Спасов.
"Отказ на системата също е възможно. Тази, която е монтирана на самолета. А другата е външна – спиране на този сигнал и заглушаване на този сигнал", каза Спасов.
Вчера министърът на вътрешните работи опроверга слуховете за кибератака срещу България и заяви, че причините за загубата на GPS сигнала се разследват.
