Първи учебен ден: Родителите трябва да направят профилактични прегледи на децата до 30 септември

Здравните специалисти ще получават информацията за децата – ръст, тегло, алергии, заболявания - електронно

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:21 ч. 03.09.2025 г.

През новата учебна 2025/2026 година здравните кабинети в училищата ще бъдат с 31 повече в сравнение с миналата. Досега функционираха 1801. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, тази година те ще са с 52 повече. 

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг след заседание на Министерски съвет, предаде репортер на БГНЕС.

Всички деца, които са минали здравнопрофилактични прегледи след 1 януари 2025 година, няма да се налага да предоставят бележки. Информацията ще се получи електронно в училища и детски картини. 

Дигиталните здравни карти на децата: Ще спестят ли време? (ВИДЕО)

Електронната здравно профилактична карта не значи, че отпадат здравните профилактични прегледи, уточни Вълчев и добави колегата си доц. Силви Кирилов, който съобщи, че улеснението тази година е в електронизацията. Здравните специалисти ще получават информацията за децата – ръст, тегло, алергии, заболявания - електронно.  

Родителите трябва да направят профилактични прегледи на децата до 30 септември, напомни Вълчев. 

Министърът на образованието внесе и разяснения относно изпитът по математика след 7-и клас. 

Предложението ни за изпит по математика за 2026 година няма да бъде много по-различно от това, което се е случвало през предходните години. Задачите ще бъдат по-практически, посочи той. 

От БЛС искат увеличение на потребителската такса при личния лекар

И досега учениците решават достатъчно практически задачи, сега такива ще бъдат заложени изначално. Няма да се изисква наизустяване на формули. Целта ни е учениците да могат да решават практически задачи, целта ни е да направим учениците по-отговорни към природните науки, каза Вълчев и даде пример:  

Задачите могат да включват изчисляване на мощност. 

Относно частните уроци – за тях има две причини. Едната причина е, че част от родителите искат да дадат предимство на децата си във външното оценяване, а другата причина е, че има натрупани дефицити, каза още министърът. 

