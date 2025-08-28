Размерът на потребителската такса при личния лекар да се увеличи, предлагат от Българския лекарски съюз (БЛС). Сред идеите е тя отново да стане 1% от минималната заплата, както е било преди години.

Доводът е, че сумата не е увеличавана от 2012 г. и вече е крайно недостатъчна.

Потребителската такса в момента е 2,90 лв. Пенсионерите я плащат в намален размер.

Сумата е променяна от над 10 години и затова според лекарите тя вече не е актуална, тъй като първоначалният ѝ замисъл е бил тя да е обвързана с минималната заплата за страната.

Така, ако се обвърже с минималното възнаграждение в момента, това би означавало такса от около 10 лв. Или тройно увеличение за пациентите, ако подобен механизъм се приеме.

От малко над 4000 пациенти в листата на д-р Мирослав Спасов пълна такса от 2,90 лв. плащат около половината, изчислява той. Останалите са деца, пенсионери и хора с ТЕЛК.

Лекарят изчислява, че потребителската такса не е вдигана от 2012 г., а разходите му растат.

„Само годишният ни лиценз се увеличи с 30% за година. Щом държавата е решила, че ще извършва социални функции на наш гръб - ами някой трябва да плати този труд“, казва лекарят.

Потребителска такса се дължи още и в лаборатории, при лекари специалисти и зъболекари.

Лекарите казват - държавата трябва да покрива сумата за хората, освободени от нея.

Мненията на пациентите са полярни. Петър Петров, който е пенсионер, казва, че по-високата такса не би го затруднила, защото посещава джипото веднъж на три месеца.

Но при голямата безработица в Северозапада драстичен скок на таксата би спрял много хора да потърсят помощ, казват там.

От БЛС са отворени на дискусия с властта колко трябва да е потребителската такса, но са категорични, че тя трябва да се обвърже с определен показател.

