Дигиталните здравни карти на децата: Ще спестят ли време? (ВИДЕО)

Джипитата вече работят с електронната система и въвеждат данните от прегледите в нея

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:55 ч. 02.09.2025 г.

Здравните профилактични карти на децата вече се издават електронно. Те са необходими за 15 септември - и за училищата, и за градините.

Личните лекари казват, че вече има много родители и деца, които са дошли за здравно-профилактични карти.

Джипитата вече работят с електронната система и въвеждат данните от прегледите в нея. Те ще са достъпни и за медицинските специалисти в градините и училищата до 15 септември.

МЗ: Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно

Дотогава - за децата в ясла и градина може да се използва хибридно и хартия.

Сред хората, дошли за здравно-профилактична карта днес е и Александра Костова.  случвало й се е  да чака и по 2 часа за документа - преди учебния ден има много хора. Според майката електронните картони ще спестят време.

"Да не ходим до училището допълнително, или детето да ги изгуби, като са по-малки", споделя майката. 

Макар и с дигитални профилактични карти, прегледи остават задължителни, напомнят лекарите.

В здравните ни досиета ще бъдат включени още данни

"Това на нас не ни помага особено - ние си преглеждаме детето, пускаме изследванията, единственото улеснение е, че не го даваме на хартия", каза пред bTV Захаринка Гочева, педиатър и общопрактикуващ лекар - прегледи могат да се правят през цялата година, но родители чакат до последно.  

"В края на август и началото на септември в рамките на 1-2 седмици трябва да издадем голямо количество карти. 1032. За мен е необходимо тези карти да се пращат само когато детето има нова ваксина, нова алергия или нов проблем. А не 19 години в живота на едно дете да се пуска едно и също", споделя д-р Гочева. 

Електронно здравно досие: Как можем да получим достъп от мобилния си?

В училищата - не навсякъде има компютър в медицинския кабинет. В Столичното 51-во ще купуват тепърва.

"Няма класните ръководители с месеци да събират тези картони, да проверяват - единственото, което би било притеснително е коя ще бъде системата, чрез която ние ще имаме достъп до тези картони", казва Ива Асенова, зам.-директор на 51 училище.

Тъй като данните са чувствителни, достъп до тях ще имат само медицинските специалисти. 

