Бързият влак от Бургас към София дерайлира в Старозагорско (СНИМКИ)

Бързият влак №8610 от Бургас към София е дерайлирал тази сутрин при излизане от жп гарата на село Калитиново.

Дерайлирал е първият вагон. При инцидента от релсите излиза само първата талига на вагона, посочват от Министерството на транспорта. Композицията не се е обърнала. Няма пострадали пътници и железопътен персонал.

Снимка: Светослав Стоянов

Сигнал за инцидента е получен в 9:16 часа.

На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.

Снимка: Светослав Стоянов

12 снимки Снимка: Светослав Стоянов

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи.

Снимка: Светослав Стоянов

Инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново.

Снимка: Светослав Стоянов

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

Снимка: Светослав Стоянов

БДЖ и НКЖИ поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че безопасността на пътниците остава основен приоритет.

