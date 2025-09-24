dalivali.bg
Парите на София ще се обслужват от Пощенска банка

Процедурата по избор на нова банка отне няколко месеца

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:45 ч. 24.09.2025 г.

Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка, съобщи кметът на София Васил Терзиев. По думите му това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства.

„Смяната на банката не е лесна задача, но е необходима. Общинска банка, с която Столична община работи почти 30 години, реши да прекрати обслужването на сметките на Общината. Това ни постави пред предизвикателството да намерим нов партньор, който да поеме обслужването на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност“, написа Терзиев.

Той уточнява, че е проведена прозрачна процедура за избор, за да се гарантира, че средствата на софиянци ще бъдат управлявани стабилно и отговорно.

„Това беше цирк“: Общинарите в София се събираха извънредно заради избора на нова банка

„Вярвам, че с новата банка ще можем да осигурим по-добро управление и повече стабилност за общинските финанси. Вече работим активно, за да реализираме прехода и от 1-ви октомври да започнем използването на новите разплащателни сметки. След откриването на новите сметки ще уведомим всички заинтересовани страни за номерата, които заместват използваните до момента“, уточнява кметът на София.

„Благодаря на всички, които се заеха с решаването на този казус - от екипа ми в общината до общинските съветници, които подкрепиха решението. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения за София прозрачно, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите. Продължаваме работата за София“, допълва още той.

Васил Терзиев: Натиск винаги е имало и ще има, важното е да не влияе на решенията

