Министърът на образованието с предложение - учебният ден да започва по-късно. Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година. Предложението трябва да се обсъди между училищните ръководства и родителите, а също така да се реши и проблема с двусменния режим в някои училища, предаде обществената телевизия.

От образователното министерство заявиха, че са отправили препоръка към училищата да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден и да го обсъдят с родители и учители.

По-трудно ще бъде за училищата, които са на две смени.

От образователното министерство заявиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим.

Таксите в системата на предучилищното и училищното образование ще се обявяват в лева и в евро

Междувременно от МОН съобщиха, че таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, ще се обявяват както в лева, така и в евро.

Това предвижда проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите в системата на предучилищното и училищното образование, който е публикуван за обществено обсъждане.

Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в тарифата. В документа са описани различните видове административни такси в системата - вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование, и други.

Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.

Във връзка с промените в Закона за професионалното образование и обучение в Тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен акт целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.

Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции, се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.

За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения заплащаха такси, на базата на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт.

Чрез въвеждането на такъв ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене, поясняват от образователното министерство.

