Над 250 000 души в страната са изправени пред безпрецедентна водна криза, като най-засегнат е Плевен и областта, където повече от 100 000 жители се борят ежедневно с недостига на вода. Въпреки уверенията на властите, че проблемът се решава, напрежението сред хората расте.

Областният управител на Плевен Николай Абрашев призна, че ситуацията е резултат от години пропуснати възможности и неизпълнени водни проекти. „Вътрешно-преносната мрежа буквално тече като лейка. Това е основният проблем, защото водата се губи по пътя и не достига до хората“, каза той.

По думите му, в момента се изготвят графици за аварийни ремонти и нови сондажи, а експерти от различни институции работят на терен. Въпреки това, Абрашев не посочи конкретни виновници за пропуснатите проекти и загубените средства, като уточни, че отговорността е споделена между общините и ВиК операторите.

Кризата вече застрашава и началото на учебната година. Училища и детски градини са принудени да се запасяват с бидони, а при нужда ще бъде доставяна минерална вода от държавния резерв. „Ако трябва, ще презапасим училищата и ще осигурим хидрофорни системи. Няма да допуснем децата да останат без вода“, увери областният управител.

Жителите на Плевен обаче алармират, че освен липсата на вода, качеството ѝ е под всякакви стандарти. Регионалната здравна инспекция вече предупреди хората да не използват мътната течност за пиене и готвене, докато не потече чиста.

На фона на кризата, премиерът Росен Желязков е отправи остри критики и „жълт картон“ към местните власти, настоявайки за бързи и ефективни решения. Абрашев твърди, че институциите работят в синхрон и подчерта, че ежедневно е на терен.

