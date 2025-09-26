dalivali.bg
Осем, а не обещаните три дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в „Дружба“ 2

Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради в столичния квартал

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:08 ч. 26.09.2025 г.

Осем, а не обещаните три дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в „Дружба“ 2, предава БНР. Топлоподаването ще бъде прекъснато от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 9 октомври.

Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради и гласи, че целта на спирането е монтиране на арматура и подготовка за ремонтните дейности.

На 29-ти септември пускат график със спиранията на парното в

Преди дни изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров обясни, че първоначалното преустановяване за целия квартал ще бъде за три дни, докато се монтират спирателна арматура, а топлоподаването по време на тримесечния ремонт ще бъде между 7 и 15 дни.

През последния отоплителен сезон са подадени над 900 сигнала от абонати на 97 от сградите в квартала, което е 81% от засегнатите от ремонта жилищни сгради. Те са най-вече за влошено топлоподаване, течове и аварии.

