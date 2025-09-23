На 29-ти септември пускат график със спиранията на парното в "Дружба"

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по повод предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обяви Петров.

По-рано днес изпълнителният директор на дружеството беше изслушан в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община заради ремонта в „Дружба 2“.

Петров увери, че ще се направи всичко необходимо, за да бъдат гражданите без топлоподаване за възможно най-кратък период. Той коментира, че с ремонта ще се гарантира по-доброто качество на услугата. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друга опция, заяви той.