На 29-ти септември пускат график със спиранията на парното в "Дружба"

Графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:01 ч. 23.09.2025 г.

На 29 септември ще изпратим график със спиранията, каза пред журналисти изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров по повод предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу, обяви Петров.

Заради ремонта на „Топлофикация София“ в кв. „Дружба“ – изслушване, сигнал до прокуратурата и протести

По-рано днес изпълнителният директор на дружеството беше изслушан в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община заради ремонта в „Дружба 2“.

Петров увери, че ще се направи всичко необходимо, за да бъдат гражданите без топлоподаване за възможно най-кратък период. Той коментира, че с ремонта ще се гарантира по-доброто качество на услугата. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друга опция, заяви той.

