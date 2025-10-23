dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 20°
17 Разкъсана облачност 20°
18 Незначителна облачност 18°
19 Слънчево 16°
20 Разкъсана облачност 14°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

Обвиняемият в тройното убийство в Бургаско се изправя пред съда

Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие

Снимка: bTV

Елеонора Дъбова Елеонора Дъбова

Публикувано в  15:24 ч. 23.10.2025 г.

Обвиняемият за тройното убийство в село Люляково - 25-годишният Фахри Мустафа, се изправя пред Окръжния съд в Бургас днес. Предстои да стане ясно дали той ще остане в ареста. 

Младежът е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил своите майка, сестра и леля, както и за опит за убийство на малолетния си брат.

7-годишното момче, което оцелява по чудо след тежкия инцидент, успява да избяга от дома си и да се скрие в една от съседните къщи.

Обвиненият за тройното убийство в с. Люляково не е регистриран като психично болен, но баща му е с шизофрения

Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, както и със средство опасно за живота на мнозина – с огнестрелно оръжие.

Случаят е от 21 октомври в с. Люляково, Бургаско.

През август по отношение на обвиняемия и неговия баща е издадена Заповед за незабавна защита от домашно насилие, с която им е било забранено да доближават на разстояние не по-малко от 50 метра своите близки, съобщиха от държавното обвинение.

Въпреки наложеното ограничение, в тъмната част на денонощието на 21 октомври Фахри Мустафа е проникнал в жилището им, счупвайки прозорец и преминавайки през него.

Прокуратурата задържа за срок до 72 часа 25-годишния мъж, обвинен в тройното убийство в с. Люляково

Обвиняемият е бил въоръжен с пушка и нож. По първоначални данни убийствата са извършени с огнестрелното оръжие, с което са произведени общо 7 изстрела за период от около две минути.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях
Иззети са записите от всички камери около гаража, до който беше пребит с чук прокурор Иво Илиев

Иззети са записите от всички камери около гаража, до който беше пребит с чук прокурор Иво Илиев
Тази сутрин
Снимка: Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Снимка: Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Снимка: Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Лице в лице
Снимка: Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Сигурност в училищата
Сигурност в училищата
Снимка: Охрана и безопасност в моловете
Охрана и безопасност в моловете
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система