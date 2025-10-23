Обвиняемият в тройното убийство в Бургаско се изправя пред съда

Обвиняемият за тройното убийство в село Люляково - 25-годишният Фахри Мустафа, се изправя пред Окръжния съд в Бургас днес. Предстои да стане ясно дали той ще остане в ареста.

Младежът е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил своите майка, сестра и леля, както и за опит за убийство на малолетния си брат.

7-годишното момче, което оцелява по чудо след тежкия инцидент, успява да избяга от дома си и да се скрие в една от съседните къщи.

Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, както и със средство опасно за живота на мнозина – с огнестрелно оръжие.

Случаят е от 21 октомври в с. Люляково, Бургаско.

През август по отношение на обвиняемия и неговия баща е издадена Заповед за незабавна защита от домашно насилие, с която им е било забранено да доближават на разстояние не по-малко от 50 метра своите близки, съобщиха от държавното обвинение.

Въпреки наложеното ограничение, в тъмната част на денонощието на 21 октомври Фахри Мустафа е проникнал в жилището им, счупвайки прозорец и преминавайки през него.

Обвиняемият е бил въоръжен с пушка и нож. По първоначални данни убийствата са извършени с огнестрелното оръжие, с което са произведени общо 7 изстрела за период от около две минути.