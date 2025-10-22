Обвиняемият за тройното убийство в Бургаско - Фахри Мустафа, е стрелял седем пъти и е използвал и нож, обявиха разследващите. 25-годишният мъж е обвинен за предумишлено убийство на своята майка, сестра и леля, както и в опит за убийство на брат си.

7-годишното момче, което оцелява по чудо след тежкия инцидент, успява да избяга от дома си и да се скрие в една от съседните къщи. Помага му синът на Мустафа.

"Малкият избягал от вкъщи, прескочил оградата и започнал да чука на вратата", каза пред bTV Мустафа Хюсеин, съсед.

"От пейката от двора скача, понеже свети там лампата и вика помощ, помощ", разказва Селайдин, друг съсед и добавя, че е имало кръв по ръцете и той решил веднага да се обади на полицията, и са дошли да го приберат.

Според разследващите задържаният за тройното убийство е действал изключително хладнокръвно.

"Реализирано с особена жестокост и убийство осъществено при условия на домашно насилие", заяви на брифинг днес Георги Чинев - окръжен прокурор на Бургас.

Мотивът бил невъзможност да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебен акт.

"В разговорите с психолозите останах с впечатлението, че е имало сложни междуличностни отношения в това семейство. Говори бавно, трудно, заеква, но казва че няма нищо общо. Не признава", заяви старши комисар Владимир Маринов - директор на ОД на МВР - Бургас.

Извършителят е задържан за срок от 72 часа. От прокуратурата ще настояват да му бъде повдигната най-тежката мярка "задържане под стража".

