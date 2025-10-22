dalivali.bg
Прокуратурата задържа за срок до 72 часа 25-годишния мъж, обвинен в тройното убийство в с. Люляково

През август е била издадена ограничителна заповед и той не е имал право да доближава близките си

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:23 ч. 22.10.2025 г.

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Ф.М. Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил своите майка, сестра и леля, както и за опит за убийство на малолетния си брат, който е останал недовършен, поради независещи от дееца причини, съобщиха от обвинението.

Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, както и със средство опасно за живота на мнозина – с огнестрелно оръжие. 

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Престъплението е осъществено на 21 октомври 2025 година в с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас. Подробности за случая предоставиха пред медиите днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и старши комисар Владимир Маринов – директор на ОД на МВР – Бургас.

Снимка: bTV

Те съобщиха, че през август по отношение на обвиняемия и неговия баща е издадена Заповед за незабавна защита от домашно насилие, с която им е било забранено да доближават на разстояние не по-малко от 50 м своите близки.

Въпреки наложеното ограничение, в тъмната част на денонощието на горепосочената дата, Ф.М. е проникнал в жилището им, счупвайки прозорец и преминавайки през него. 

25-годишен уби майка си, леля си и сестра си в дома им в бургаско село

Обвиняемият е бил въоръжен с пушка и нож. По първоначални данни убийствата са извършени с огнестрелното оръжие, с което са произведени общо 7 изстрела за период от около две минути.

Снимка: bTV

 

По трите тела са установени и множество прорезни рани, причинени от нож. Обвиняемият се е опитал да убие и малолетния си брат, нанасяйки му удар с нож, но детето е успяло да избяга и да съобщи за случилото се в къщата на съседи, които са подали сигнал до телефон 112.

След извършване на престъплението Ф.М. е подпалил къщата, в която са останали телата, което е довело до тяхното овъгляване. Обвиняемият е напуснал местопроизшествието и се е укрил.

Той е задържан няколко часа по-късно от служители на сектор „Специални тактически действия“ при ОД на МВР- Бургас, след осъществяване на оперативна комбинация, довела Ф.М до място, което е безопасно за жителите на селото. 

Водят към ареста 25-годишния мъж, застрелял с пушка майка си, сестра си и леля си (ВИДЕО)

Прокурор Чинев съобщи, че към настоящия момент разследващите приемат, че мотивът за извършените убийства и опит за убийство е нежеланието на обвиняемия да приеме факта, че не може да доближава близките си, с което е бил задължен от издадената съдебна заповед.

Той добави, че Ф.М., не е осъждан, няма криминалистически регистрации и не е воден на отчет в Центъра за психично здраве. По досъдебното производство ще бъдат назначени множество експертизи, включително и съдебнопсихиатрична на обвиняемия, която ще даде яснота дали той е бил вменяем  по време на извършване на убийствата, тъй като има събрана информация за това, че Ф.М. има психически проблеми, произтичащи от фамилна обремененост.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

