Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава, а оцелелият 7-годишен брат е избягал със спукан череп. 25-годишният мъж, който уби леля си, майка си и сестра си, е счупил прозорец, за да проникне в къщата.

„След получаването на сигнала - с оглед на това, че вътре в къщата евентуално има въоръжено лице с огнестрелно оръжие, беше задействан екипът на специалните тактически действия, който се оборудва и веднага се отправи към мястото на инцидента“.

Това коментира на брифинг за тройното убийство в Люляково старши комисар Владимир Маринов.

Било докладвано, че в къщата не се забелязват признаци на живот, но започнало да излиза дим. Екипът чупи стъклото на входната врата, която е била заключена – отварят я и визуално се убеждават, че вътре няма признаци на живот. Димът ставал много гъст, започнали да се виждат и пламъци, обясни старши комисарят.

По-късно е установено, че в сградата има три трупа. Предприети си всички необходими мерки за населението в село Люляково и действия за задържането на извършителя.

Чрез оперативна комбинация той е задържан в покрайнините на селото. Преди да се стигне до задържането му, екипите са влезли в контакт с него. Разговори с криминален психолог не е имало.

Обвинението касае убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е извършено предумишлено. Убийство, извършено по начин и със средства, опасни за мнозина – чрез огнестрелно оръжие. Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Убийство, което е осъществено в условията на домашно насилие. Оръжието е държано без разрешение, нарушена на заповед за защита от домашно насилие.

Задържаното лице не се води на отчет в център за психично здраве, но бащата е с диагноза шизофрения. Освен огнестрелното оръжие е използван и нож.

"Оцелялото момче е наранено с нож. Когато е влязъл и е посегнал на брат си, го е ударил с приклад в главата и детето е със спукване на черепа. При жените също има повърхностни рани", посочи старши комисар Владимир Маринов.

Момчето успява да избяга от дома си, да отиде при съседи и да съобщи за това, което се случва.

Според разследващите задържаният е действал изключително хладнокръвно - с особена жестокост.

Говори бавно и трудно, заеква, но не признава извършеното. Той е счупил стъкло на прозорец, за да проникне в къщата.

Мотивът за извършването на деянието е невъзможността да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебен акт.

