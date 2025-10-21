"Ако отида при вас, сигурно и вас ще убие": Детето, оцеляло по чудо при тройното убийство, пазило съседите си (ВИДЕО)

Тройно убийство в руенското село Люляково. 25-годишен мъж е прострелял с ловна пушка майка си, леля си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Единствено момчето е оцеляло.

Заподозреният за тройното убийство е избягал, но по-късно е заловен от полицията.

25-годишният Фахри извършва инцидента през нощта в къщата на семейството си. Прострелва близките си, пали къщата и бяга. Оцелява по чудо единствено 7-годишният му брат. Въпреки нараняванията, момчето успява да избяга от къщата и да сигнализира в полицията.

"Първо е искало детето да влезе при нас сутринта рано, когато е станало. Обаче каза: "ако отида при вас, сигурно и вас ще убие" и на другия комшия прескочил оградата и влязъл в тях", каза Селакдин - съсед на извършителя.

"Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Доколкото разбрах е взел пушката от чичо си и е стрелял с пушка. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство", заяви пред bTV бившият кмет на община Руен.

Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя.

Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела.

"Някакъв агресивен беше. Ей така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира Хайрие.

"Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", каза Гюлсим.

По случая е образувано досъдебно производство.