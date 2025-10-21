dalivali.bg
България

"Ако отида при вас, сигурно и вас ще убие": Детето, оцеляло по чудо при тройното убийство, пазило съседите си (ВИДЕО)

25-годишен мъж е застрелял цяло семейство. Единствено 7-годишно момче е оцеляло

Елеонора Дъбова Елеонора Дъбова

Публикувано в  19:30 ч. 21.10.2025 г.

Тройно убийство в руенското село Люляково. 25-годишен мъж е прострелял с ловна пушка майка си, леля си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Единствено момчето е оцеляло.

Заподозреният за тройното убийство е избягал, но по-късно е заловен от полицията.

Снимка: bTV

25-годишният Фахри извършва инцидента през нощта в къщата на семейството си. Прострелва близките си, пали къщата и бяга. Оцелява по чудо единствено 7-годишният му брат. Въпреки нараняванията, момчето успява да избяга от къщата и да сигнализира в полицията.

Синът, убил майка си, леля си и сестра си в Люляково, не бил допускан да ги доближава

"Първо е искало детето да влезе при нас сутринта рано, когато е станало. Обаче каза: "ако отида при вас, сигурно и вас ще убие" и на другия комшия прескочил оградата и влязъл в тях", каза Селакдин - съсед на извършителя.

"Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Доколкото разбрах е взел пушката от чичо си и е стрелял с пушка. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство", заяви пред bTV бившият кмет на община Руен.

Снимка: bTV

Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя. 

Водят към ареста 25-годишния мъж, застрелял с пушка майка си, сестра си и леля си (ВИДЕО)

Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела.  

"Някакъв агресивен беше. Ей така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира Хайрие.

"Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", каза Гюлсим. 

По случая е образувано досъдебно производство.

