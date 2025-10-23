25-годишният Фахри Мустафа, обвинен в предумишлено убийство на своята майка, сестра и леля, както и в опит за убийство на своя брат, не е бил регистриран като психично болен, но баща му е с шизофрения, тоест има фамилна обремененост.

Това каза пред bTV окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

„Меродавен отговор на въпроса, касаещ вменяемостта на лицето, ще даде съдебно-психиатрична експертиза“, уточни прокурорът.

Фахри Мустафа и баща му са имали ограничителна заповед да доближават другите членове на семейството заради домашно насилие.

Бащата е нарушил ограничителната заповед през август и по случая е образувано досъдебно производство.

Разследващите обявиха, че извършителят е стрелял седем пъти и е използвал и нож. Те са категорични, че убийството е било предварително планирано. Оръжията, с които е извършено престъплението - ловна пушка и нож, все още се издирват.

Единственият оцелял след нападението на 25-годишния мъж е 7-годишният му брат, който също е ранен, но успял да избяга и да повика полиция.

Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мярката на Мустафа.

