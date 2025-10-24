На място в Елените се уверих, че е извършено нещо безобразно. Това зави регионалният министър Иван Иванов и допълни, че Актът за установяване на незаконен строеж на ДНСК е абсолютно безпристрастен.

По думите му са извършени всички дейности по установяване на нарушенията и в момента тече законовия срок за обжалване – 14-дневен. Едва след това може да бъде издадена заповед за събаряне, която може да бъде обжалвана.

Според него незаконните строежи в коритото на река Дращела трябва да бъдат премахнати.

„Предали сме всички необходими документи на прокуратурата, надявам се разследването да е обективно, бързо и да се установят всички длъжностни лица, които са позволили това незаконно строителство в коритото на реката“, каза Иванов.

Относно обезщетенията за собствениците на имоти, Иванов обясни, че те трябва да си търсят правата при инвеститорите, построили незаконните сгради.

„Това е изцяло частен имот – улици, водопроводи, канализации. Ако правителството реши в някакъв момент да предприеме действия по събаряне… Към днешна дата нямаме законови основания за извършване на подобни дейности там. Отпуснати са помощи и вода на живеещите в Елените“, каза още регионалният министър.

Той коментира, че ако наводнението се беше случило в активния туристически сезон, жертвите щяха да са в пъти повече.

Продължават проверките на ДНСК по Черноморието за строежи в корита на реки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK