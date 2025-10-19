Миналата седмица ви показахме кой е как е разрешил строителството в „Елените“. Сега търсим отговор на логичния въпрос.

Възможно ли е да бутнеш сграда, след като си разрешил построяването ѝ? Това питат близо 200 собственици на апартаменти в комплекса „Негреско“, построен върху река.

Реакцията им идва, след като регионалният министър и ДНСК обявиха, че строежът е незаконен и обявиха, че сградата ще бъде съборена.

Незаконно строителство върху реката в Елените - констатацията дойде преди седмица. Обяви го министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Снимка: bTV

„ДНСК подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да съборим това, ако не се събори в хотела“, каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

ДНСК издаде акта в началото на седмицата, а собственици на апартаменти в „Негерско“ обявиха, че сградата не е хотел и апелираха против събарянето ѝ. Мая Неева и Димитър Колев са едни от тях.

„Аз закупих апартамента си през февруари 2023 г. Горе-долу е около 1000 евро на квадрат. Със сигурност не съм се замисляла върху какво е построена сградата. Все пак това не е моя работа да се интересувам от тези неща. Моята работа е да си проверя документално дали апартаментът е наред. Адвокатите и нотариусите ми казаха: Да, всичко е наред по апартамента, няма никакви притеснения, можеш да го купиш съвсем спокойно“, обясни Мая Неева, собственик на апартамент в „Негреско“.

Снимка: bTV

„Моето семейство придоби ваканционен имот във въпросната сграда през 2020 година. Потвърдиха, че има акт 16. Адвокатът, който беше в нотариалната кантора, също потвърди. Нотариусът потвърди, че всичко е изрядно. Нямахме проблем при сделката.

Никой не е очаквал такова нещо“, каза Димитър Колев, собственик на апартамент в „Негреско“.

„Сградата е проектирана и одобрена с оглед на покрития канал, който да отвежда водите на реката до морето“, твърди друг собственик в нея. „Съгласно Закона за водите, частично строителство над воден обект не е забранено, ако се осигурява пропускателната способност на водата“ - тук това е станало с така неречния воден колектор. Според държавата няма документи, които да доказват одобрението на този колектор. Липсва и разрешение частната сграда да преминава като мост над реката, която е чужда собственост - публична държавна.

Някакъв коментар имате ли за това?

Нямам, не мога да си обясня как... Предполагам как е станало, виждам как е станало, но предполагам, че има всякакви документи за тази направа. Цялото селище има много голям колектор. Той се вижда, когато излиза и на плажа. Трябва колекторът да бъде действително почистен и да се поддържа в добро състояние.

Снимка: bTV

„В крайна сметка дори почистване на този колектор и то постоянно почистване и поддържане - според мен е напълно достатъчно, за да побира цялата тази вода и да не се стига до такива бедствия отново“, смята Мая Неева.

Според Димитър причината за наводненията не в колектора, а в задръстването му с дънери на дървета, свлечени с водата от горите над селището:

„Боклуците, листната маса, клоните и трупите, които са останали горе в сечището, са запушили целия този колектор. Там е имало сечище, така ли? Да, сигурен съм в това. Дори преди да се влезе в целия комплекс, отляво на асфалта, не повече от преди 20 дни изсякоха също много голямо количество гора. Площта е може би между 5 и 7 хиляди квадратни метра. Буквално на асфалта бяха струпани трупите. Същите тези трупи са влезли - просто наклонът е такъв, че няма как водата да не ги вкара в комплекса.“

Снимка: bTV

Горите над „Елените“ са под управлението на Държавното ловно стопанство - Несебър. Отговорна за контрола над сечите там е Регионалната дирекция по горите в Бургас. Нейният директор Мариан Костадинов отрича сечищата да са причина за наводненията. И дава данни за дърводобива в района.

Последно е добивана дървесина през 2023 година. Това са 2900 хектара.

Снимка: bTV

„За 7-годишен период — оттам са излезли по-малко от 2000 кубика, 1936 кубика. Аз не смея да твърдя, че това е друго освен щадящо. Сечите, които са водени, са предимно със санитарен характер. По нашите лесовъдски правила тази дървесина, която започва да отпада от своя жизнен цикъл, трябва да се усвои навреме, за да не загине. Вследствие на санитарната сеч не се оголват терените, за които има изказвани мнения. Да, споменават се трупи - аз лично не съм ги виждал - но в тази урбанизирана територия най-вероятно това са от паркова растителност, която през времето е разчиствана“, каза Мариян Костадинов, директор на РДГ-Бургас.

Независимо какви са причините за наводнението собствениците в „Негреско“ нямат вина, казват Димитър и Мая.

„Искаме и се надяваме, че властимащите със специалисти и хидроинженери, ще намерят начин да запазят нашата сграда“, обясни Димитър Колев.

Снимка: bTV

„Нашата позиция е, че тъй като държавата издава всички тези документи и разрешителни, с които ни гарантира собствеността на имотите, тя трябва да намери начин да излезе от ситуацията, без да ни лишава от собствеността ни. Така че ние сме готови да защитим нашата сграда и имотите си дори в Европейския съд, не само в България“, заяви Мая Неева.

Разрушаване на незаконна сграда край морето с ощетени собственици историята ни помни отпреди 10 години - случаят със Златна Перла край Варвара. Собствениците в „Негреско“ и други сгради в „Елените“ се надяват да не ги сполети същата съдба. Учредили са сдружение и са наели адвокати за дела в защита на исканията си.

