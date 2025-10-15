Три са критичните точки и в Царево, и в "Елените" - сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове

Какви са причините за наводненията по Южното Черноморие? Учени от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии представиха модели на приливните вълни в Царево и "Елените".

И на двете места - три са критичните точки.

В случая на "Елените" - незаконно сметище, подземният тунел, в който е вкарана реката, както и апартаментният комплекс "Негреско".

Подобна е ситуацията и в Царево. Там три моста по поречието на реката образуват бентове и препречват пътя на водата, като така се наводняват къщи и имоти.

С помощта на дронове учените от Софийския университет правят фотогеометрично заснемане на потопените курорти. Кристиян Георгиев е един от тях.

"Самите апарати летят по предварително зададени маршрути, които покриват територията на водосборите", коментира той.

Данните събрани от полетите показват кои са критичните точки.

"От снимка в "Гугъл" ние веднага видяхме, че тук има някакво депо. Това е 16 метра високо, 109 хиляди кубични метра. Вижте колко много стеснява речната корито", посочва доц. Стелиян Димитров от центъра за геопространствени изследвания и технологии.

Учените опровергават и твърдението на управата на комплекса, че подземният тунел, в който е вкарана реката, е 20 метра.

"Този колектор, който отвежда водата в морето, е с широчина 9 метра - не са 20 метра", казва доц. Стелиян Димитров.

"Третата основна причина е този апартаментен комплекс "Негреско", който също играе ролята на бент. Вижте къде се събира водата - между сметището, колектора и "Негреско", допълва той.

При водния апокалипсис в Царево - за втори път в рамките на последните три години - три моста са причината.

"Ето ги трите препятствия. Тук има отново едно такова подземно съоръжение, което не е добре изчислено, защото виждате колко отломки има. В момента, когато се е запушило, водата е преляла от тази страна, стигнала е при следващо препятствие, отново е станало запушване. Оттам вече е стигнала до последния мост, където са се нанесли всички тези нануси и водата е отишла в морето", коментира доц. Стелиян Димитров.

От университетския център за геопространствени изследвания подчертават, че събират данни от години, но нито една институция не ги е съобразила в плановете против наводнения или с играждането на инфраструктурата.