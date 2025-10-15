dalivali.bg
София
Три са критичните точки и в Царево, и в "Елените" - сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове

Учените опровергават и твърдението на управата на комплекса, че подземният тунел, в който е вкарана реката, е 20 метра

Стефан Борисов Стефан Борисов

Публикувано в  19:43 ч. 15.10.2025 г.

Какви са причините за наводненията по Южното Черноморие? Учени от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии представиха модели на приливните вълни в Царево и "Елените".

И на двете места - три са критичните точки.

В случая на "Елените" - незаконно сметище, подземният тунел, в който е вкарана реката, както и апартаментният комплекс "Негреско".

Подобна е ситуацията и в Царево. Там три моста по поречието на реката образуват бентове и препречват пътя на водата, като така се наводняват къщи и имоти.

С помощта на дронове учените от Софийския университет правят фотогеометрично заснемане на потопените курорти. Кристиян Георгиев е един от тях.

"Самите апарати летят по предварително зададени маршрути, които покриват територията на водосборите", коментира той.

Данните събрани от полетите показват кои са критичните точки.

Близките на загиналия багерист при потопа в

"От снимка в "Гугъл" ние веднага видяхме, че тук има някакво депо. Това е 16 метра високо, 109 хиляди кубични метра. Вижте колко много стеснява речната корито", посочва доц. Стелиян Димитров от центъра за геопространствени изследвания и технологии.

Учените опровергават и твърдението на управата на комплекса, че подземният тунел, в който е вкарана реката, е 20 метра.

"Този колектор, който отвежда водата в морето, е с широчина 9 метра - не са 20 метра", казва доц. Стелиян Димитров.

"Третата основна причина е този апартаментен комплекс "Негреско", който също играе ролята на бент. Вижте къде се събира водата - между сметището, колектора и "Негреско", допълва той.

При водния апокалипсис в Царево - за втори път в рамките на последните три години - три моста са причината.

"Ето ги трите препятствия. Тук има отново едно такова подземно съоръжение, което не е добре изчислено, защото виждате колко отломки има. В момента, когато се е запушило, водата е преляла от тази страна, стигнала е при следващо препятствие, отново е станало запушване. Оттам вече е стигнала до последния мост, където са се нанесли всички тези нануси и водата е отишла в морето", коментира доц. Стелиян Димитров.

От университетския център за геопространствени изследвания подчертават, че събират данни от години, но нито една институция не ги е съобразила в плановете против наводнения или с играждането на инфраструктурата.

