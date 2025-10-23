Съставен е констативен акт за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи", намиращ се в землището на Свети Влас, ваканционно селище "Елените".

Това съобщават от Дирекцията за национален строителен контрол.

Актът е издаден поради установяване на незаконно строителство. Съобщението за съставения акт е залепено на мястото на строежа.

Поройните дъждове на 3 октомври отнеха живота на четирима души. Сериозни щети бяха нанесени и на сградите в курортното селище.

На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в "Елените".

„Ще се борим за запазване на сградата, тъй като според мен има решение, което не изисква събаряне“, заяви Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в „Негреско“.

Според собствениците на имоти в "Негреско" подобни действия са необосновани, тъй като част от постройките, сред които и апартхотел "Негреско", разполагат с всички необходими документи, включително акт 16.

Собствениците изразиха възмущение от липсата на адекватна реакция, според тях, от страна на местната власт. Според тях Община Несебър е организирала почистване единствено до бариерата на комплекса, а след това хората са били оставени сами да се справят с последиците от бедствието.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7- дневен срок, считано от 22.10.2025 г.пред РДНСК Бургас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK