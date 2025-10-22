Липсата на химически тоалетни, течаща вода и ток в пострадалия от наводнението в началото на месеца ваканционен комплекс "Елените" предизвикват сериозни притеснения сред собствениците на имоти.

Днес на събрание в селището те предупредиха за опасност от санитарна и епидемична криза. Според тях, ако не се предприемат спешни мерки, до дни може да се стигне до случаи на дизентерия и разпространение на зарази, предаде БТА.

"Липсва вода, ток, миризмата на тиня е нетърпима. Ако не се вземат спешни мерки, сме на прага на епидемия", каза Пламен Воденичаров, управител на пострадал от наводнението комплекс.

По думите му, до момента няма осигурени химически тоалетни, водоноски или друга помощ.

"Ние се самоунищожаваме без война. Ако до седмица не се осигурят химически тоалетни, водоноски и елементарни хигиенни условия, ще има дизентерия. Положението е критично", коментира той.

Днес собствениците организираха подписка срещу събарянето на сгради в района. Според тях подобни действия са необосновани, тъй като част от постройките, сред които и апартхотел "Негреско", разполагат с всички необходими документи, включително акт 16.

"Ще се борим за запазване на сградата, тъй като според мен има решение, което не изисква събаряне", заяви Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в "Негреско". Той посочи като основна причина за наводнението не строителството, а нерегламентирано сметище и незаконна сеч над комплекса.

Снимка: БГНЕС

Апостолов добави, че е потърсил правна помощ и ще заведе иск срещу институциите, независимо дали сградата бъде премахната или не.

На събранието беше избрана група за координация на бъдещите действия, включително и завеждане на колективни съдебни искове. Собствениците настояват за обезщетения, някои от тях са закупили имотите си с ипотечни кредити.

"Сградата е законна, ще претендирам поне за стойността на кредита – 54 000 евро", заяви Петър Величков, чийто апартамент на партерен етаж е засегнат от влага и има повреди.

"Ние сме бежанци, тук живеем целогодишно. Ако институциите не помогнат, ще търсим правата си в съда", заяви Марина от Украйна.

Собствениците изразиха възмущение от липсата на адекватна реакция, според тях, от страна на местната власт. Според тях Община Несебър е организирала почистване единствено до бариерата на комплекса, а след това хората са били оставени сами да се справят с последиците от бедствието.

"Подадох документи за еднократна помощ в Общината, но срокът мина, а отговор няма. Всички са се скрили. Като чуят "Елените", в Общината обръщат глава на другата страна", заяви Георги Костадинов.

По думите му, институциите не поемат отговорност и не осигуряват необходимата техника за справяне със ситуацията.

"Няма реакция, няма организация, няма координация. Общината мълчи, а ние се оправяме сами – с багери, камиони, лопати и лични средства", допълни Снежана Георгиева, която също е собственик в комплекса.

Собствениците настояват Общината спешно да изпрати техника, да осигури условия за нормално пребиваване в района.

"Плащаме на трактори, а няма дори регламентирано сметище. Всички отпадъци се трупат по улиците, собственикът на земята е неоткриваем, а институциите си затварят очите", коментира Костадинов.

Собствениците призовават държавата и Общината за спешни мерки по осигуряване на елементарни санитарни условия, възстановяване на инфраструктурата и спиране на процесите по евентуално събаряне на сгради, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK