Жители на Нови Искър излязоха на протест след трагичен инцидент, при който тежкотоварен камион прегази 70-годишна жена в квартал „Гниляне“. Хората настояват за забрана на движението на камиони през центъра на населеното място.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта. Според очевидци шофьорът на камиона спрял пред местното читалище, слязъл за кратко, а след като потеглил отново, блъснал възрастната жена, която пресичала пред превозното средство.

На мястото днес се събраха десетки жители, които изразиха недоволството си от постоянния тежък трафик в квартала.

„Настояваме камионите ги няма в квартала. Това не е първи инцидент, но е най-тежкият. Непрекъснато минават през центъра, през домовете ни, къщите се тресат, а тук има детска градина и училище“, каза един от протестиращите.

Хората заявиха, че ако институциите не вземат мерки, са готови на нови протести и дори блокади на пътя.

По случая е образувано досъдебно производство, което ще установи точните обстоятелства и вината на водача.

Докато разследването тече, жителите на „Гниляне“ настояват за спешни мерки, които да гарантират сигурността им и да сложат край на преминаването на тежкотоварни камиони през квартала.

