Наркотици за 1 млн. лв.: Арестуваха дилъри, разпространявали дрога около училища

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици беше проведена в столицата, при която бяха задържани 64 души – сред тях има както дилъри, така и техни клиенти. Акцията е част от засилените проверки на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), насочени основно към районите около училища и нощни заведения.

По време на обиска полицията е открила над 10 килограма марихуана, около 4 килограма синтетични наркотици и 100 хиляди лева в тайни помещения.

Старши инспектор Никола Шопов, началник група в „Наркотици“, обясни в „Тази сутрин“, че стойността на намерените вещества на уличния пазар надхвърля 1 млн. лв., ако бъдат разпределени на дози.

Сред задържаните има 7 или 8 наркодилъри, останалите са основно потребители. Сред арестуваните е дилър на 32 г., добре познат на МВР, с предишни присъди за престъпления, свързани с наркотици, кражби и възпрепятстване на полицейски орган.

Разкрити са две депа за наркотици. Едното е в ж.к. „Люлин“, където са намерени над 2 кг марихуана и 1 кг кокаин, а второто – в квартал „Редута“, при акция, проведена на 28 октомври.

След доклад до Софийската градска прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества. Наложени са им мерки за неотклонение до 72 часа, след което съдът ще реши дали да останат в ареста.

Старши инспектор Шопов уточни, че след приключване на досъдебните производства иззетите наркотици ще бъдат унищожени по установената процедура. Полицейските операции от този тип ще продължат и занапред, като се провеждат ежедневно под разпореждане на директора на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

„Акцентът остава върху превенцията около училищата и нощните заведения. Нашата цел е да ограничим достъпа до наркотични вещества и да намалим случаите на разпространение сред подрастващите“, подчерта Шопов.

