Наркотици за 1 млн. лв.: Арестуваха дилъри, разпространявали дрога около училища

Полицията задържа над 60 души и откри депа с дрога при мащабна спец акция в София

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:37 ч. 31.10.2025 г.

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици беше проведена в столицата, при която бяха задържани 64 души – сред тях има както дилъри, така и техни клиенти. Акцията е част от засилените проверки на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), насочени основно към районите около училища и нощни заведения.

По време на обиска полицията е открила над 10 килограма марихуана, около 4 килограма синтетични наркотици и 100 хиляди лева в тайни помещения.

Старши инспектор Никола Шопов, началник група в „Наркотици“, обясни в „Тази сутрин“, че стойността на намерените вещества на уличния пазар надхвърля 1 млн. лв., ако бъдат разпределени на дози.

Анастасиос Михайлидис: Хасърджиев често организира партита с дрога, но никой вързан не съм видял

Сред задържаните има 7 или 8 наркодилъри, останалите са основно потребители. Сред арестуваните е дилър на 32 г., добре познат на МВР, с предишни присъди за престъпления, свързани с наркотици, кражби и възпрепятстване на полицейски орган.

Разкрити са две депа за наркотици. Едното е в ж.к. „Люлин“, където са намерени над 2 кг марихуана и 1 кг кокаин, а второто – в квартал „Редута“, при акция, проведена на 28 октомври.

След доклад до Софийската градска прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества. Наложени са им мерки за неотклонение до 72 часа, след което съдът ще реши дали да останат в ареста.

Български шофьор на тир заловен със 179 кг кокаин във Франция

Старши инспектор Шопов уточни, че след приключване на досъдебните производства иззетите наркотици ще бъдат унищожени по установената процедура. Полицейските операции от този тип ще продължат и занапред, като се провеждат ежедневно под разпореждане на директора на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

„Акцентът остава върху превенцията около училищата и нощните заведения. Нашата цел е да ограничим достъпа до наркотични вещества и да намалим случаите на разпространение сред подрастващите“, подчерта Шопов.

