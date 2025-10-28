Гръцкият модел Анастасиос Михайлидис, който е с мярка „домашен арест“, се яви в Софийския градски съд, където се гледа мярката за неотклонение на четиримата, обвинени за принуда с оръжие към 20-годишно момче.

Доктор Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцкия модел и мъж, бил част от Френския легион, се изправят днес пред Темида.

Анастасиос Михайлидис заяви в съда, че 4 месеца е живял при Хасърджиев, тъй като е имал нужда да отседне някъде и докторът се е отзовал. Преди е работел като модел, но сега е "охрана на свободна практика".

Според него обвиненията са нелепи и накрая ще може да ги използва като девидент.

„Човекът ми предостави адреса си, услужи ми в труден момент. Ориентацията му сочи, че често организира такива партита, аз винаги съм странял от тези събития“, заяви Михайлидис.

"По лична карта се водя там, но живея на друго място. Не мога да нося отговорност за неговите деяния", заяви Михайлидис, а по-късно каза, че около 4 месеца е живял в дома на Хасърджиев.

По думите му Хасърджиев е бил признато зависим към метамфетамин и той самият си го е казвал.

Моделът заяви, че допуска, че е имало партита с наркотици, но не е вдиял някой да употребява, а във въпросната нощ не е видял и някой, който да е бил вързан в жилището. Не е виждал и оръжие.

Михайлидис твърди, че момчето, подало сигнала – Георги, е дошло с Росен Белов. И самият Георги си е носил наркотици - кокаин.

Моделът заявил на останалите, че "не харесва компанията", и излязъл от апартамента, като цяла нощ останал навън.

Той разказа още, че и друг път са идвали мъже в жилището след запознанства през приложения.

„На всяко парти, на което съм присъствал, гей обществото е употребявало дрога“, посочи Анастасиос. По думите му хората се намирали чрез приложение.

"Аз съм хетеросексуален, сгоден съм", заяви Анастасиос Михайлидис.

"За мен това лично е постановка и изнудване с цел уронване на престиж", заяви още той.

До арестите на четиримата се стигна, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че четирима мъже са го държали по принуда в апартамент.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

Живеещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението, е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация.

Обвинението срещу атьора Росен Белов предизвика спор между кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев и министъра на културата Мариан Бачев.

Актьорът Росен Белов преподава в театралната работилница, чийто основател е Бачев. Районният кмет назначи проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", посочва министърът на културата Мариан Бачев в пост във Фейсбук.

"Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", посочва още Мариан Бачев.

Родители на деца актьори защитиха Росен Белов.

