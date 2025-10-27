Министърът на културата Мариан Бачев с първи коментар, след като актьорът Росен Белов, който преподава в театралната работилница, чийто основател е Бачев, беше арестуван за престъпление.

Снимка: Wikipedia

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", посочва Бачев в пост във Фейсбук.

"За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни", каза още министърът.

"Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", посочва още Мариан Бачев.

В подкрепа на дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, родителите на децата са написали писмо до д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“, Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936", Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936".

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост", се посочва в писмото на родителите, цитирано от министъра на културата.

"Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие. В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността", казват още в позицията си родителите.

"Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина", посочват още те.

Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че актьорът Росен Белов, зедно с д-р Станимир Хасърджиев, съосновател на Националната пациентска организация, заедно с гръцки модел и бивш служител във Френския легион бяха задържани за престъпление.

В столичния квартал "Дианабад" в апартамент, собственост на Хасърджиев, те са държали 20-годишно момче, като са го принудили да приеме коктейл от наркотици.

За случая разказа майката на момчето, което е успяло да избяга и е открито в тежко състояние, след като е скочило от терасата на 5-ия етаж на терасата на 4-ия етаж. Четиримата мъже бяха задържани.

В последствие от Националната пациентска организация също се разграничиха от действията на д-р Хасърджиев. Оттам посочиха, че той отдавна се бори с лични проблеми и под негово ръководство НПО е била в най-тежкия си период.

По късно от Театър София обявиха, че актьорът Росен Белов е остранен до изясняване на случая.

Кметът на район "Изгрев", д-р Делян Георгиев, където се намира читалището, в което се е помещавала театралната работилница обяви, че ще извърши проверка на дейността ѝ.

