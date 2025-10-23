dalivali.bg
Председател на НПО, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление

Заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове

Владислава Тричкова Владислава Тричкова

Публикувано в  19:48 ч. 23.10.2025 г.

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление.

По информация на bTV той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

В събота в блок в столичния квартал „Дианабад“ идва полиция и арестува четирима мъже. 

Д-р Хасърджиев за е-рецептите: Хората, а не кодовете трябва да са в основата на промяната

По информация на bTV до арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва  отново тук, на този адрес в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга. 

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

"В неадекватно състояние, много дрогиран."

Живещи в блока казват,  че апартаментът, в който е извършено престъплението е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация. По наша информация - именно той е един от арестуваните. 

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура съобщават за bTV, че мъжете са задържани за „престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“. 

По наша информация – става дума за пистолет. Научихме също, че на  Хасърджиев е повдигнато обвинение и за държане на наркотици. Опитахме да се свържем с него по телефона.

По-късно разбрахме, че в понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест.  А майката на пострадалия казва, че синът и в момента е в болница, заради странични реакции от коктейла от наркотици.

