Председател на НПО, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление.



По информация на bTV той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.



В събота в блок в столичния квартал „Дианабад“ идва полиция и арестува четирима мъже.

По информация на bTV до арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва отново тук, на този адрес в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.



В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.



За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.



Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.



"В неадекватно състояние, много дрогиран."



Живещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация. По наша информация - именно той е един от арестуваните.

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура съобщават за bTV, че мъжете са задържани за „престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“.

По наша информация – става дума за пистолет. Научихме също, че на Хасърджиев е повдигнато обвинение и за държане на наркотици. Опитахме да се свържем с него по телефона.



По-късно разбрахме, че в понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. А майката на пострадалия казва, че синът и в момента е в болница, заради странични реакции от коктейла от наркотици.