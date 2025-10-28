Доктор Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцки модел и мъж, бил част от Френския легион, се изправят пред Темида. В този час Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на четиримата, обвинени за принуда с оръжие към 20-годишно момче.

По информация на bTV той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа". Това заяви дългогодишният председател на пациентска организация - доктор Станимир Хасърджиев, при влизането си в съдебната зала.

Той допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той е подал срещу Андрей Дамянов, член на Надзорния съвет на здравната каса. "Три години бавят делото срещу него", каза Хасърджиев.

По информация на bTV до арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва отново тук, на този адрес в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

Живеещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация.

Освен това Хасърджиев има и второ обвинение - за държане на наркотици.

Актьорът Росен Белов влезе в съдебната зала, без да коментира нищо.

