Кметът на район „Изгрев“ разпореди незабавна проверка за дейността на "Театрална работилница" в читалище „Николай Хайтов“.

В събота четирима бяха души бяха задържани по сигнал на 20-годишно момче.

Това са доктор Станимир Хасърджиев, гръцки модел, бивш военнослужещ от Френския легион и актьорът Росен Белов.

Той е един от преподавателите в театралния клуб, който е част от читалището.

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов. Те са задържани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души са дрогирали 20-годишен младеж.

Момчето е успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

Тази сутрин родители на деца, които се обучават в театралната работилница в читалище "Николай Хайтов", в която е преподавал единия от обвиняемите Росен Белов, подкрепиха школата.

„Бих говорила за целия екип, от който част е Росен Белов. Нашите преподаватели са едни прекрасни хора, професионалисти, които създават атмосфера на доверие, на сигурност, които успяват да извадят най-доброто от децата, да ги учат на креативност и любов към театъра. Така, че това е причината ние да сме тук в този ранен час, за да изразим подкрепата към школата и към работата на всеки един от преподавателите в тази школа, защото вярваме, че сме направили най-добрия избор за нашите деца“, коментира майка на дете.

„Всички деца работят с всички преподаватели доста често. Впечатленията им са прекрасни. Те обичат своите преподаватели, школата, театъра, посочи друг родител.

По думите на родителите децата им са очаровани от работата си с преподавателите и с школата. Те чакали с нетърпение да дойдат събота и да отидат на репетиция. Възрастните притеснения нямат.

"Никога не сме имали никакви притеснения, никакви съмнения, никакви основания дори да се замислим дали средата е безопасна", посочи майка на дете.

„В момента има някакви хипотези. Ние чакаме с нетърпение да видим доказателства по тези хипотези. И ако има престъпление, естествено, че трябва да има наказание. Но ние имаме само положителни впечатления от всичко, което се е случвало тук“, обясниха още родителите.

"Нека да спрем с този лов на вещици, защото ще го отнесат накрая нашите деца", заявиха те.

„Аз не мога да отрека всичко, което в качеството си на професионалист Росен Белов е направил за дъщеря ми - подкрепата, разбирането, актьорската игра, за която с много допринесе. Хората не сме само черно и бяло. Не сме само мрак и само светлина. И е редно да се научим на това. Защото в тая държава от „Осана“ до „Ръзпни го“ има само една крачка. И тук не става дума, че защитаваме поведението на някой, ако то е неадекватно в някаква ситуация. Но искаме да покажем на децата си, че има смисъл да имат глас. Че има смисъл да се борят за това, което им е важно“, заяви майка на дете.

Според нея случващото се превръща в политическа борба.

„Това, което беше важно за нас също да уточним, е дали е имало някакви нерегламентирани отношения с децата - не е имало. Той никога не е бил сам с децата. Нямаме никакви оплаквания и жалби – от страна на читалището и родителите“, заяви кметът на район „Изгрев“.

Какво още коментираха родителите на децата, посещаващи школата - чуйте във видеото.

От Съюза на артистите в България също излязоха със своя позиция. Ето какво пише в нея:

