Български шофьор на тежкотоварен камион с българска регистрация е задържан на територията на Франция със 179 кг. кокаин, предаде репортер на БГНЕС.

50-годишният българин е задържан на 10 октомври и още на 13 октомври е осъден по бързата процедура на 5 години затвор. Френските власти са конфискували неговия камион, а шофьорът трябва да плати глоба от над 7 милиона евро.

Тези данни бяха изнесени на брифинг в ГДБОП от полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас.

“Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България”, подчерта той.

Главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, съобщи, че заловеният наркотик не е бил предназначен за Франция, и става дума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. По нея се е работило от края на 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамини и марихуана.

“Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. В момента са задържани и установени само български лица. Стойността на задържаните наркотици е милиони. Френските власти оценяват задържания наркотик на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия”, обясни Боян Раев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK