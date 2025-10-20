20-годишен се изправя пред Темида заради незаконно превозване на мигранти, съобщават от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18 октомври на ул. „Равен“ в гр. София обвиняемият е превозвал петима граждани на Мароко с лек автомобил „Фолксваген“.

Младият мъж е шофирал след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000“.

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицейска проверка като не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители, а вместо това ускорил скоростта и в резултат самокатастрофирал в метален стълб.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за това престъпление.

Обвиняемият вече е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа, поискана е постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

