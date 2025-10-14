Откриха наркотици в сградата на Второ районно управление на полицията в Благоевград.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията за скрит кокаин в сградата, според наши източници, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха за bTV от държавното обвинение.

