Над 100 хиляди дози наркотици за 1 млн. лева откриха в база в „Редута“ (СНИМКИ)

„Установена е съхранителна база, в която са открити над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици, включително и кокаин“, съобщи на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов.

По данни на СДВР заловеното количество наркотици може да се разпредели на над 100 хиляди дози, които на пазара се равняват на около един млн. лв.

Базата се намира в жилищен блок в кв. „Редута“. При претърсванията са открити и около 100 хиляди лева в различни валути. Собственикът е познат на полицията. Преди дни е установена и друга база, където са открити два кг канабис и един кг кокаин. В тези съхранителни бази основните дилъри зареждат наркотиците и впоследствие през криптирани Телеграм групи разпространяват в цялата страна, обясни Николов.

От началото седмицата на територията на СДВР тече специализирана полицейска операция по линия на наркотиците и са задържани 64 души, като седем от тях са докладвани на Софийска градска прокуратура за наркоразпространение.

Директорът на СДВР отбеляза, че основен приоритет е намаляване на наркоразпространението около училищата и питейните заведения. Николов добави, че се работи и по групи, свързани с наркотиците.

