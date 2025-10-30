dalivali.bg
Още петима са задържани за обира в Лувъра, но няма следа от бижутата
Заради гореща вода от душа: Пенсионер е починал в хотелска стая, докато се къпе

По случай Деня на народните будители: Подари книга на дете в нужда този 1 ноември

Окончателно: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Нарушени са всички закони, наредби и правила: Спират строителство в район „Лозенец“ в София (СНИМКИ)
ексклузивно

Схема за пари? Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди за център за деца с увреждания, а такъв няма

Срещата САЩ-Китай: Пекин ще предостави редкоземни елементи и ще получи по-ниски мита

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тържествено започна празника на св. Крал Стефан Милутин в София
Над 100 хиляди дози наркотици за 1 млн. лева откриха в база в „Редута“ (СНИМКИ)
Собственикът е познат на полицията
Снимка: СДВР
Снимка: СДВР
Снимка: СДВР
Снимка: СДВР
Снимка: СДВР
България

Над 100 хиляди дози наркотици за 1 млн. лева откриха в база в „Редута“ (СНИМКИ)

Собственикът е познат на полицията

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:05 ч. 30.10.2025 г.

„Установена е съхранителна база, в която са открити над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици, включително и кокаин“, съобщи на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов.

По данни на СДВР заловеното количество наркотици може да се разпредели на над 100 хиляди дози, които на пазара се равняват на около един млн. лв.

Базата се намира в жилищен блок в кв. „Редута“. При претърсванията са открити и около 100 хиляди лева в различни валути. Собственикът е познат на полицията. Преди дни е установена и друга база, където са открити два кг канабис и един кг кокаин. В тези съхранителни бази основните дилъри зареждат наркотиците и впоследствие през криптирани Телеграм групи разпространяват в цялата страна, обясни Николов.

Отстраниха инспектор на ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен тест за наркотици

От началото седмицата на територията на СДВР тече специализирана полицейска операция по линия на наркотиците и са задържани 64 души, като седем от тях са докладвани на Софийска градска прокуратура за наркоразпространение.

Директорът на СДВР отбеляза, че основен приоритет е намаляване на наркоразпространението около училищата и питейните заведения. Николов добави, че се работи и по групи, свързани с наркотиците.

Български шофьор на тир заловен със 179 кг кокаин във Франция

САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Путин е по-решен от всякога да продължи войната с Украйна

Почина журналистът и общественик Иван Тенев

40 години след Чернобил: Откриха сини кучета в забранената зона (ВИДЕО)

