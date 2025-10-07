dalivali.bg
Най-високо предупреждение за опасно време заради дъжд, в планините - сняг

В четвъртък вятърът се усилва, но валежите спират

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:49 ч. 07.10.2025 г.

Днес - 7 октомври, времето ще бъде облачно и дъждовно. За няколко области е обявено най-високото предупреждение за опасно време заради очакваните количества дъжд - над 65 mm за 24 часа. 

Сутринта минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, за София – около 8 градуса.

Предупреждение за още дъжд: Нови мерки 4 дни след смъртоносната приливна вълна в „Елените“

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. За областите Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и части от Ямбол е в сила червен код за опасно време.

През деня в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток.

Максималните температури през деня ще достигнат между 10 и 15 градуса, за София – около 10 градуса.

Оранжев код е обявен за части от областите Монтана, Враца, Плевен, Пловдив. За област Ловеч, област Велико Търново, област Русе, Разград и Силистра предупреждението също е от висока степен.

За Смолян, Пловдив, Стара Загора и Сливен е в сила предупреждение за потенциално опасно време

Червен код за порои във вторник – 7 октомври

Единствено за Перник, София – град, Пазарджик и Благоевград няма обявени предупреждения.

В планините ще е облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина – сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа.

Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около нулата.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България.

Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 10 и 15 градуса.

Нова опасност от червен код за проливни валежи в началото на седмицата (ВИДЕО)

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. Дневните температури ще се повишават. 

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

Червен код за порои във вторник – 7 октомври

