Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години – от септември 2020 г. до септември 2025 г. Това съобщи пред общественото радио председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.

По последни данни за септември, годишната инфлация е 5,6 %, но има стоки и услуги, при които за последната година има ръст на цените над 20 на сто, коментира Атанасов.



Такива са кафето, хлябът, пресните плодове.



Олиото и брашното са поскъпнали през последната една година с между 10 и 15 %, яйцата - с близо 10 % , отчете също председателят на националната статистика.

Започна и есенното поскъпване на потребителската кошница. Това отчетоха от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

Сезонният фактор качва цените на плодове и зеленчуци; ръст и при брашното, сиренето и месото. Регулаторът не вижда непазарни практики.

Потребителската кошница у нас е поскъпнала с 2 лв. за седмица и вече струва 97 лв. вместо досегашните 95. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Според експертите основната причина е сезонът – есента традиционно носи лек и плавен възходящ тренд. Намаляващата местна реколта и излизането на пресните продукти извън сезон повишават цените на едро, което постепенно се отразява и на дребно

Къде поскъпва най-много

Плодове и зеленчуци: домати, краставици, зеле, грозде;

Основни храни: брашно, бяло саламурено сирене, кашкавал;

Месо: свинско.

Комисията подчертава, че няма признаци за непазарно поведение или изкривяване на цените. Българският пазар остава „един от най-промоционалните“ в региона, като силната конкуренция между търговците задържа темпа на ръстовете.

