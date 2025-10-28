Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента днес.

Единствена точка в дневния ред е второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения.

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като парламентарната Комисия по здравеопазване отхвърли законопроектите на ПП-ДБ и „Възраждане“.

Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.

Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки – 125% от средната заплата.

Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на „Продължаваме промяната“, която събра подкрепата на всички партии в опозиция. Заседанието започва в 13 ч.

