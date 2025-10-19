"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост".

Това написа във Фейсбук министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по повод Деня на българския лекар.

"Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея. Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина", казва още Кирилов.

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават".

