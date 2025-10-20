„Това, което постигнахме за тези 6 месеца, е, че разбрахме, че и дъното има мазе. Продължаваме да го копаем. Ние се молим за една надежда в продължение на шест месеца, а те я погребват. Това им символизирахме и с ковчега на последната ни демонстрация на протеста. Те погребаха нашата надежда за бъдещето тук“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ студентката по медицина Василена Димитрова за протеста на младите лекари и постигнатото чрез него.

„Нашите срещи в парламента се отменят за поредна седмица. Миналата седмица се отмениха две. Тази седмица има насрочена в сряда - най-вероятно тя ще се отмени. Няма никаква чуваемост, диалогът не върви. Нямаме надежда, че до края на този месец ще се случи нещо, така че ние да бъдем предвидени в бюджета за 2026 година“, посочи тя.

„Ние ще продължим да молим за надежда за бъдещето. Ако тя не се случи, ще потърсим развитието си някъде другаде“, коментира Василена Димитрова.

Според д-р Петър Москов надеждите на младите лекари и специализанти могат да се срещнат с здравната ни система.

„Аз симпатизирам на този протест. Симпатизирам не защото приемам техническите, формалните изказвания на протеста, а защото виждам в този протест възможност за обществен натиск. И този обществен натиск не е за заплатата или друго нещо, а е обществен натиск за промяна на системата, за начина, по който тя функционира“, коментира той.

"България има над 320 болници за активно лечение. Всяка година те стават повече. Големия въпрос, който има обществото е защо внасяме все повече и повече пари всяка година, а и работещите в системата, и ползвателите на системата стават все по-недоволни", посочи д-р Москов.

„Националната здравоосигурителна каса не е защитник на здравни интереси на обществото, а е лобист и спонсор на бизнес проекти в системата на здравеопазването. Националната каса трябва да сключи договор със 100 от тези 320 активни болници за лечение“, коментира той.

„Това трябва да бъдат на първо място лечебните заведения, които имат многопрофилност, които имат комплексност на лечението, които имат 24 часа успешност, които гарантират качество. Това за вас означава, че когато отидете в болница, знаете, че там ще ви лекуват, когато възникне вашето страдание. И ще ви лекуват и от това, от което боледувате, а не от нещо друго. А парите, които ние ще взимаме, ще бъдат космически повече отколкото сега“, обясни той.

Какво още коментираха гостите в студиото на "Лице в лице" - чуйте във видето.

