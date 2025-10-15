dalivali.bg
София
сега Слънчево
09 Слънчево
10 Слънчево
11 Незначителна облачност 11°
12 Незначителна облачност 12°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Любомир Дацов: Няма връзка между разходите по „Боташ“ и парите за младите лекари

Вчера Бойко Борисов обвърза средствата, които се плащат по договора с турската компания, с липсата на такива за младите специалисти

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:23 ч. 15.10.2025 г.

 „Боташ“ не е бюджетен разход, а разход на държавно дружество. Когато едно държавно дружество системно е на загуба, прави дълг, докато могат да му дават, ако не - то просто фалира. Няма връзка между парите по „Боташ“ и средствата за младите лекари“, коментира още финансистът.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ Любомир Дацов, член на фискалния резерв на България

„Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина“. 

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

По думите му няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове.

Целия разговор гледайте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България
Премиерът Желязков отменя правителственото заседание

Премиерът Желязков отменя правителственото заседание
При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори

При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори
Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)
Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Оръжието, с което беше простреляно 5-годишно дете в Ямбол, е в свободна продажба
Оръжието, с което беше простреляно 5-годишно дете в Ямбол, е в свободна продажба
Снимка: Грипът се завърна, Covid също: Как да ги различим и кога да се ваксинираме?
Грипът се завърна, Covid също: Как да ги различим и кога да се ваксинираме?
Снимка: Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Лице в лице
Снимка: Социалните мрежи и децата
Социалните мрежи и децата
Снимка: Мирът в Близкия изток
Мирът в Близкия изток
Снимка: Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука