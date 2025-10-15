Пореден протест на младите лекари, специализантите и студентите по медицина. Недоволството е под надслов – „Погребението на едно бъдеще“.

Той започна пред сградата на здравното министерство и се носочи към "Орлов мост". Символичен е и дрескодът на младите лекари и специализанти - белите престилки днес са сменени с черни дрехи.

Техните искания са за заплащане в размер на 150% от средната работна заплата и мотивиращи условия за работа. Думите на здравния министър от миналата седмица, че „Българската здравна система не се крепи на младите лекари“, това доведе до още по-голямо недоволство сред протестиращите, а те са категорични - министерството не изпълнява обещанията си и няма как заплатите да бъдат увеличени от 1 януари.

„Върви добър диалог. Ние се виждаме, обсъждаме техните искания, като повече от нещата сме съгласни. Това, което ние правим в момента - няколко пъти мотивираме искане за увеличаване на бюджета в тази посока“, каза д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването

Протест се провежда и в Пловдив. Преди дни пък български студенти по медицина в Германия също изразиха подкрепа към студентите у нас. Те настояват за достойно заплащане, за да се върнат и да работят в България, а не в чужбина.

