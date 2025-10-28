Земетресението от 6,1 по Рихтер, разлюляло Турция, е усетено в 21:48 часа българско време и в Бургас, Пловдив, Кърджали и дори в София. Епицентърът е в град Синдирги в провинция Балъкесир.

Трусът доведе до падането на няколко сгради, които са били повредени при предходни земетресения. Те са били празни.

На 28 октовмри властите обявиха, че общо 22-ма души са били ранени. Някои от тях са скочили от терасите си в паника след земетресението.

25 сигнала са били подадени за проблемни постройки. Заради късния час и проливния дъжд в региона то завари хората предимно по домовете им. Паниката обаче ги изкара навън. Част от тях прекараха нощта в джамиите и училищата, които бяха отворени за целта.

„Аз живея на 13-ия етаж. И добре, че бях прав. Не бях си легнал, доста разлюля. Радостното в случая е, че нямаме жертви. Има разрушени сгради, но това е близо до епицентъра, където хората са евакуирани предварително. И преди малко пак стана - 4,8. Вече станахме сеизмолози“, коментира д-р Танер Чавуш, който живее на 100 км от епицентъра на земетресението.

„За нас вече земетресение със сила 4 по Рихтер не е силно. След магнитуд 6, станахме сеизмолози. След вчерашното земетресение веднага си казах, че е над 5,5. Турция е земетръсна зона. С това се живее. Свикнали сме. Не земетресението убива. Убиват некачествените сгради“, каза д-р Чавуш.

Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души.

„В момента се наблюдава съвсем нормалното поведение след реализиране на такова сеизмично събитие - продължават вторичните трусове. Те са вече доста - над 10, с магнитуд над 4. Това е за района на епицентъра. Тези земетресения в България не би трябвало да се усетят. Иначе у нас сеизмичната обстановка е съвсем нормална“, коментира пред bTV директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН професор Николай Милошев.

„След едно такова силно земетресение с магнитуд шест се очаква един дълъг период, в който ще има следтрусове“, обясни той.

