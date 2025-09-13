Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази нощ на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха за БТА от МВР.

Около 4 ч. е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи.

Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

