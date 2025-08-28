Пореден случай на агресия в голям търговски център. Бой между две жени се разигра пред погледа на деца и десетки посетитети.

Случаят е от вчера, а на публикуваните в социалните мрежи кадри се вижда как жени се скубят и ритат в един от коридорите на търговския център. Мъж се опитва да ги разтърве.

На 40 секундното видео не се вижда намеса на охранители. 

От полицията уточниха за bTV, че са получили сигнал за агресията, води се разследване по случая и вече са разпитали участниците в боя.

Потърсихме търговския център за коментар. Оттам заявиха единствено, че съдействат на органите на реда.

