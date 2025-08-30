dalivali.bg
След сбиването заради поставена скоба: Съдът остави в ареста служителя от ЦГМ

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок

Снимка: bTV
Публикувано в  15:59 ч. 30.08.2025 г.

Служителят на Център за градска мобилност (ЦГМ), обвинен за побой в центъра на София, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Сред мотивите на съда е наличието на реална опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото му съдебно минало и преценката, че няма опасност от укриване.

Съдът не прие твърденията на защитата, че действията на служителя на ЦГМ са били при неизбежна самозащита поради липса на доказателства за това. И посочи, че преди физическото нападение е имало само словесна разправа.

Шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета

Софийска районна прокуратура поиска най-тежката мярка - задържане под стража. Защитата от своя страна поиска най-леката - подписка.

Служителят на Градска мобилност е обвинен за нанасяне на леко телесни повреди на две лица.

 

Припомняме, че инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

Сбиването заради поставена скоба: Има още записи от боя, предстои да бъдат изследвани

