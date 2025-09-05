dalivali.bg
София
сега Облачно 26°
13 Облачно 27°
14 Облачно 28°
15 Облачно 28°
16 Разкъсана облачност 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Към президентския вот: ГЕРБ покани десните за общ кандидат, ПП и ДБ отказаха

Борисов заговори и за освобождаване от ареста на задържания вече два месеца кмет на Варна от ПП

Десислава Ризова Десислава Ризова

Публикувано в  12:08 ч. 05.09.2025 г.

Малко повече от година преди президентския вот, лидерът на ГЕРБ отправи покана към десните за обща кандидатура.

“Щели да имат общ кандидат на до, не са се обадили, а поголяма партия европейска от  ГЕРБ няма. Общ кандидат дясноцентристките партии, човек който може 400 - 500 хиляди гласа той да провлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем. Всичко останало е обречено на неуспех“, каза Борисов. 

Бойко Борисов за нападението над полицейски шеф: Битов инцидент, може да се случи на всеки

Борисов обяви, че още не е търсил разговор с ПП и ДБ. Но те му отказаха веднага.

„Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: "Елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов“, посочи Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ. 

Симеон Дянков: Може да завършим годината с над 5% дефицит

"Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ. Не да е обща с ГЕРБ“, каза Асен Василев, председател на ПП.

Борисов заговори и за освобождаване от ареста на задържания вече два месеца кмет на Варна от ПП.

„Действията на антикорупционната комисия, това което се случи там - не само сьм категорично против, не само го осьждам, ако имам ето толкова малко власт - незабавно бих освободил Коцев от ареста. Ще съм много щастлив ако кметьт на Варна бъде освободен“, каза Борисов.

„Радвам се, че най-накрая е видял, че това е политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и че няма причина да стои в ареста. Разследването може да си върви, той да си бъде кмет на Варна и да си управлява общината, както са го избрали варненци. Ако Борисов беше честен в тези си мисли - да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там“, посочи Асен Василев. 

Посещението на Атанас Зафиров в Китай разгневи опозицията

Василев допълни, че ако антикорупционната комисия продължава да се бави по казуса, ПП ще влязат в деловодството й с депутатските си карти, за да търсят преписката на Коцев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)

Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)
Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?

АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?
Тази сутрин
Снимка: На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
Снимка: "Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
"Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
Снимка: Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Лице в лице
Снимка: Борислав Сандов, Любомир Дацов и Мартин Табаков - гости в "Лице в лице"
Борислав Сандов, Любомир Дацов и Мартин Табаков - гости в "Лице в лице"
Снимка: Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Снимка: Валентин Радев за пребития полицейски началник
Валентин Радев за пребития полицейски началник
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест