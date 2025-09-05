Към президентския вот: ГЕРБ покани десните за общ кандидат, ПП и ДБ отказаха

Малко повече от година преди президентския вот, лидерът на ГЕРБ отправи покана към десните за обща кандидатура.

“Щели да имат общ кандидат на до, не са се обадили, а поголяма партия европейска от ГЕРБ няма. Общ кандидат дясноцентристките партии, човек който може 400 - 500 хиляди гласа той да провлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем. Всичко останало е обречено на неуспех“, каза Борисов.

Борисов обяви, че още не е търсил разговор с ПП и ДБ. Но те му отказаха веднага.

„Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: "Елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов“, посочи Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ.

"Ние много ясно сме заявили, че искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ. Не да е обща с ГЕРБ“, каза Асен Василев, председател на ПП.

Борисов заговори и за освобождаване от ареста на задържания вече два месеца кмет на Варна от ПП.

„Действията на антикорупционната комисия, това което се случи там - не само сьм категорично против, не само го осьждам, ако имам ето толкова малко власт - незабавно бих освободил Коцев от ареста. Ще съм много щастлив ако кметьт на Варна бъде освободен“, каза Борисов.



„Радвам се, че най-накрая е видял, че това е политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и че няма причина да стои в ареста. Разследването може да си върви, той да си бъде кмет на Варна и да си управлява общината, както са го избрали варненци. Ако Борисов беше честен в тези си мисли - да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там“, посочи Асен Василев.

Василев допълни, че ако антикорупционната комисия продължава да се бави по казуса, ПП ще влязат в деловодството й с депутатските си карти, за да търсят преписката на Коцев.