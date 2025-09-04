И в залата, и в кулоарите опозицията поиска да знае защо вицепремиерът Атанас Зафиров е в Китай и настоя за неговата оставка.

Още вчера пресцентърът на БСП разпространи кадри на ръкостискането на вицепремиера Атанас Зафиров с китайския президент Си Дзипин, което ядоса част от опозиционните партии.

„В какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин? Като Атанас от Бургас, лидер на БСП или вицепремиер? Не може премиерът да твърди, че Зафиров, в качеството си на вицепремиер на България, не носи отговорност за това, че позира на снимка до Владимир Путин“, каза от трибуната в парламента Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

„Ако премиерът не е знаел, това е причина Зафиров да си ходи от кабинета, искаме неговата оставка“, категоричен беше Асен Василев.

Снимка: bTV

БСП не отговори, реакция обаче дойде от лидера на мандатоносителя ГЕРБ Бойко Борисов.

„Аз не изпратих наши хора поради тази причина, че там има и лидери, които не са приемливи спрямо нашата евроатлантически ориентация, само че партията, с която сме в коалиция, социалистическа партия счита друго. И за да не бъде обвързано правителството са отишли с техни пари по време на отпуск“, каза Борисов.

Засега коментар от самия Зафиров няма. Той се прибира от Китай в края на седмицата.

