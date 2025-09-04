И в залата, и в кулоарите опозицията поиска да знае защо вицепремиерът Атанас Зафиров е в Китай и настоя за неговата оставка.
Още вчера пресцентърът на БСП разпространи кадри на ръкостискането на вицепремиера Атанас Зафиров с китайския президент Си Дзипин, което ядоса част от опозиционните партии.
„В какво качество г-н Зафиров присъства на парада в Пекин? Като Атанас от Бургас, лидер на БСП или вицепремиер? Не може премиерът да твърди, че Зафиров, в качеството си на вицепремиер на България, не носи отговорност за това, че позира на снимка до Владимир Путин“, каза от трибуната в парламента Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.
„Ако премиерът не е знаел, това е причина Зафиров да си ходи от кабинета, искаме неговата оставка“, категоричен беше Асен Василев.
БСП не отговори, реакция обаче дойде от лидера на мандатоносителя ГЕРБ Бойко Борисов.
„Аз не изпратих наши хора поради тази причина, че там има и лидери, които не са приемливи спрямо нашата евроатлантически ориентация, само че партията, с която сме в коалиция, социалистическа партия счита друго. И за да не бъде обвързано правителството са отишли с техни пари по време на отпуск“, каза Борисов.
Засега коментар от самия Зафиров няма. Той се прибира от Китай в края на седмицата.
