dalivali.bg
София
сега Дъжд 16°
13 Дъжд 15°
14 Дъжд 17°
15 Разкъсана облачност 19°
16 Разкъсана облачност 18°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
България

Гроздан Караджов: Подготвяме старта на редовни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г.

Ще достигнем 8,4 милиона пътници в София до края на годината, обясни министърът на транспорта. Редовните

Снимка: БГНЕС
Публикувано в  12:02 ч. 24.10.2025 г.

"Директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен".

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

Гроздан Караджов подчерта, че българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.

Американският военен пилот от „Топ Гън“ пред bTV: Насилваме самолета, докато не откаже

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.

Терминал 3: След строежа му летище „Васил Левски“ ще поема 20 млн. пътници годишно

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.  

„Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, отбеляза вицепремиерът.

Гроздан Караджов: ЖП транспортът ще стане гръбнакът на пътната мрежа в България

В дискусията участие взеха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, представители на авиационния и туристическия сектор, дипломатическите мисии и бизнеса. Събитието е организирано от Националния борд по туризъм с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на транспорта и съобщенията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители
Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок

Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Руслан Стефанов и проф. Сергей Игнатов са гости в "Лице в лице"
Руслан Стефанов и проф. Сергей Игнатов са гости в "Лице в лице"
Снимка: Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Снимка: Преговорите за мир в Украйна
Преговорите за мир в Украйна
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система