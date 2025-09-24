Бъдещият Терминал 3 на летище „Васил Левски“ ще може да поеме 20 милиона пътници годишно. Днес бе представен и одобреният проект. Той е на стойност 500 милиона лева.
Столичното летище ще има 34 гейта на Терминалите 2 и 3.
„Завършихме дизайна и първите строителни дейности ще започнат през април 2026 година. Искаме да постигнем 2 амбициозни цели – първо да се превърнем в 5-звездно регионално летище и хъб на Балканите, така че пътниците да имат много бързи и лесни връзки с други полети“, обяви Хесус Кабайеро, директорът на летището.
Целта е прекачванията да се случват за между 5 и 10 минути, което е значително по-бързо отколкото на големите летища в региона.
След реконструкцията Терминал 1 ще се използва за товари, а голяма част от него ще бъде превърната в международен обучителен център.
„Вече подобряваме товарните съоръжения на Терминал 1. Започнали сме и подобрения и на Терминал 2, като той ще бъде изцяло обновен“, уточни още Кабайеро.
Разрастването на летището ще донесе ръст в икономиката, изтъкнаха от Европейската банка за възстановяване и развитие.
„Тази инвестиция е много важна за България, но и за целия регион. Тя ще донесе много инвестиции в страната. А София е чудесен притегателен център за бизнес събития в региона“, уточни Мануела Нелсън от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Очакваният капацитет ще е 20 милиона пътници годишно. Новият терминал трябва да бъде готов до 2031 година.
