dalivali.bg
София
сега Облачно 28°
18 Разкъсана облачност 27°
19 Незначителна облачност 25°
20 Незначителна облачност 23°
21 Незначителна облачност 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

МВнР: Закъснения и анулиране на полети заради национална стачка в Италия на 26 септември

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:43 ч. 24.09.2025 г.

В Италия ще се проведе национална стачка в сектора на въздушния транспорт в петък и са възможни закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети, както и затруднения в наземното обслужване, особено на летищата Малпенса и Линате в Милано, където са предвидени и локални протести. Това информират от Министерството на външните работи на своя сайт.

За да се сведат до минимум неудобствата за пътуващите, Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC) е дала указания в часовите интервали 07:00–10:00 ч. и 18:00–21:00 ч. всички полети да бъдат изпълнявани. Хуманитарните, медицинските и държавните курсове са изключени от стачните действия, посочват от МВнР.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт на посочената дата, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.

Заради супертайфуна „Рагаса“: Стотици отменени полети и затворeни училища в Хонконг (ВИДЕО)

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната, а повече информация могат да намерят тук.

В края на юни транспортна стачка на синдикатите предизвика сериозни смущения в Италия, като много влакове в Рим бяха спрени.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: Иван Иванов, Николай Василев и Стефан Янев - гости в "Лице в лице"
Иван Иванов, Николай Василев и Стефан Янев - гости в "Лице в лице"
Снимка: "Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
"Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
Снимка: Управление на водните ресурси
Управление на водните ресурси
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий