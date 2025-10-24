Такса „водомер“ беше отменена малко след като беше приета на първо четене от депутатите.

ГЕРБ оттеглят промените в законопроекта за водоснабдяването, с които тя трябваше да бъде въведена. За оттегляне на предложението призова и регионалният министър Иван Иванов.

В момента цената на водата се определя на база потребено количество, а промените предвиждаха тарифата да има два компонента – цена за достъп, плащана независимо от потреблението, и цена на база използваните количества.

Според председателя на парламентарната Комисия за регионално развитие Николай Нанков предложението не е било представено добре в комуникационен план.

„Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно“, обясни Нанков.

Идеята била за втори, трети, четвърти имот, на база на разчети, които ще се направят, ще се определи ставка от 10-15 ст. на месечна база, дори да не се потребява вода, която да бъде заплащана.

По думите на Нанков е практика, приложима в целия ЕС, особено когато става въпрос за жилища в курортни комплекси.

