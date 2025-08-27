Сметката за вода в София – вече не в пощенската кутия, а по имейла



В София фактурите за сметките за вода стават електронни. Това се предвижда в промяната на общите условия на "Софийска вода".

Сметката вече ще идва не в пощенската кутия, а в електронната поща.

„Това е супер, защото трябва да пазим природата, не трябва хартия да ползваме“, коментира жена.

„Ще те улесни, не ти губи време, обаждаш се и си готов, подаваш си ги електронно и си готов“, смята друг абонат.

„Следвайки и опита и на други компании - имам предвид „Електрохолд“ от преди горе-долу две години, и ние решихме да предложим и да преминем към електронна доставка на нашите фактури на нашите клиенти, като това да бъде водещият канал за комуникация в тази посока“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“.



Абонатите на „Софийска вода“ ще посочат имейл адрес, на който да получават сметките си, както и известията за предстоящ отчет.



В общите условия обаче се очаква да има нова такса - за проверката за разминаване в показанията на индивидуалния и общия водомер, предупреди Мая Манолова от „Изправи се.БГ“.

„По този начин за нарушения, неизпълнения на задълженията на „Софийска вода“ ще бъдат наказвани гражданите. Целта е да бъдат отказани да искат контролен отчет, а просто да плащат за суми, които не дължат“, коментира още тя.



Новите общи условия трябва да бъдат одобрени от КЕВР края на септември. В тях все пак ще се даде възможност, който държи на хартиена фактура, да продължи да си я получава.

